Sivasspor ligdeki galibiyet sayısını 11’e yükseltti

Konyaspor maçını 1-0 kazanan DG Sivasspor, bu sezon Süper Lig’deki 11. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Konyaspor’u konuk etti. Sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde 11. kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Sivasspor, geride kalan karşılaşmalarda 17 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti.

Sivasspor, ligin 9. haftasında deplasmanda Başakşehir’i 2-0 yenerken, 10. haftada da evinde Giresunspor’u 3-0 mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlılar, 15. haftada ise deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1’le geçti. 19. haftada Gaziantep FK’yı 2-1, 21. haftada da Alanyaspor’u 3-0 mağlup etmiş; 22. haftada Beşiktaş’ı 1-0’lık skorla yenmişti. Sivasspor, 25. haftada ise MKE Ankaragücü’ne 2-0’lık üstünlük sağlarken, 30. hafta maçında da Trabzonspor’u 4-1 yendi.

Yiğidolar, 31. haftada da deplasmanda Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti.

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