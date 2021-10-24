Sivasspor ligdeki beşinci beraberliğini aldı
Adana Demirspor ile Süper Lig’de 10. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki beşinci beraberliğini elde etti.
Adana Demirspor ile Süper Lig’de 10. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki beşinci beraberliğini elde etti.
Sivasspor, Adana Demirspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’de 10. maçına çıktı. Sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon beşinci beraberliğini elde etti.
Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Sivasspor, ligin 1. haftasında sahasında Konyaspor’a 1-0, 2. haftada ise deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlılar 3. haftada sahasında Göztepe ile 2-2 berabere, 4. haftada da deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı. 5. haftada Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, 6. haftada ise Yeni Malatyaspor’u 1-0 yenmişti. Sivas temsilcisi 7. haftada Karagümrük’ü 4-0 yenerken, 8. haftada Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu. Yiğidolar 9. haftada ise sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Sivasspor, ligin 11. haftasında deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek.