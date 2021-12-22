Sivasspor ligdeki 8. beraberliğini aldı

Rizespor ile Spor Toto Süper Lig’de 18. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 8. beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Rizespor maçıyla birlikte Süper Lig’de 18. maçına çıktı. Sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 8. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 yenilgi aldı. Sivasspor, ligin üçüncü haftasında Göztepe ile 2-2, dördüncü haftada Fenerbahçe ile 1-1, beşinci haftada Gaziantep ile 1-1, dokuzuncu haftada Antalyaspor ile 2-2, onuncu haftada Adana ile 1-1, on birinci haftada Altay ile 1-1 ve on ikinci haftada Giresunspor ile 0-0 berabere kalmıştı.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 18 mücadelede 26 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.