Sivasspor ligdeki 5. beraberliğini aldı

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşan DG Sivasspor, bu sezonki 5. beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Ümraniyespor maçıyla birlikte Süper Lig’de 14. maçına çıktı. Sahadan 2-2 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 5. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 7 mağlubiyet aldı.

Sivasspor, ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken, ligin ikinci haftasında ise deplasmanda Adana Demirspor’a 3-0 mağlup oldu. Üçüncü haftada Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, dördüncü haftada ise Beşiktaş’a 3-1 yenildi. Kırmızı-beyazlı ekip beşinci haftada ise Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalırken, altıncı haftada da İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.