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Sivasspor ligdeki 4. beraberliğini aldı
Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında İstanbulspor ile karşılaşan DG Sivasspor, bu sezonki 4. beraberliğini elde etti.
Spor 11.09.2022, 19:15
Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında İstanbulspor ile karşılaşan DG Sivasspor, bu sezonki 4. beraberliğini elde etti.
Sivasspor, İstanbulspor maçıyla birlikte Süper Lig’de 6. maçına çıktı. Sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 4. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 2 de yenilgi aldı.
Sivasspor, ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken, ligin ikinci haftasında ise deplasmanda Adana Demirspor’a 3-0 mağlup olmuştu. Üçüncü haftada Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, dördüncü haftada ise Beşiktaş’a 3-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlı ekip beşinci haftada ise Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalmıştı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|5
|13
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Alanyaspor
|6
|8
|10. Giresunspor
|6
|7
|11. Kayserispor
|5
|6
|12. Antalyaspor
|5
|6
|13. Kasımpaşa
|5
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Sakaryaspor
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|8
|6. Pendikspor
|4
|7
|7. Tuzlaspor
|5
|7
|8. Eyüpspor
|4
|7
|9. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|10. Rizespor
|3
|5
|11. Samsunspor
|4
|5
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|5
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|5
|13
|2. Real Madrid
|5
|13
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Atletico Madrid
|5
|10
|5. Real Betis
|4
|9
|6. Osasuna
|4
|9
|7. Athletic Bilbao
|4
|7
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Real Sociedad
|4
|7
|11. Celta Vigo
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|6
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|5
|0
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