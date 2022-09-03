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Sivasspor ligdeki 3. beraberliğini aldı
Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan DG Sivasspor, bu sezonki 3. beraberliğini elde etti.
Spor 03.09.2022, 21:52
Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan DG Sivasspor, bu sezonki 3. beraberliğini elde etti.
Sivasspor, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte Süper Lig’de 4. maçına çıktı. Sahadan 0-0 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 3. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 2 yenilgi aldı.
Sivasspor, ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken, ligin ikinci haftasında ise deplasmanda Adana Demirspor’a 3-0 mağlup olmuştu. Üçüncü haftada Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, dördüncü haftada ise Beşiktaş’a 3-1 yenilmişti.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|4
|10
|2. Beşiktaş
|4
|10
|3. Gaziantep FK
|4
|10
|4. Trabzonspor
|5
|10
|5. Adana Demirspor
|4
|9
|6. Konyaspor
|4
|8
|7. Fenerbahçe
|4
|7
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|5
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|5
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Pendikspor
|3
|7
|3. Eyüpspor
|4
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|4
|5
|8. Göztepe
|4
|5
|9. Keçiörengücü
|3
|4
|10. Boluspor
|3
|4
|11. Tuzlaspor
|4
|4
|12. Adanaspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Erzurumspor
|4
|3
|15. Rizespor
|3
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|3
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|4
|2
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. Tottenham
|6
|14
|3. M.City
|6
|14
|4. Brighton
|5
|10
|5. Chelsea
|6
|10
|6. Liverpool
|6
|9
|7. Brentford
|6
|9
|8. M. United
|5
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. West Ham United
|6
|4
|18. Nottingham Forest
|6
|4
|19. Aston Villa
|6
|4
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Real Betis
|4
|9
|3. Atletico Madrid
|4
|9
|4. Barcelona
|3
|7
|5. Athletic Bilbao
|3
|7
|6. Villarreal
|3
|7
|7. Celta Vigo
|4
|7
|8. Osasuna
|3
|6
|9. Real Sociedad
|4
|6
|10. Mallorca
|4
|5
|11. Almeria
|3
|4
|12. Girona
|4
|4
|13. Rayo Vallecano
|3
|4
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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