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Sivasspor ligdeki 11. galibiyetini aldı

Konyaspor karşısında 3-1 kazanarak puanını 47’ye yükselten DG Sivasspor, Süper Lig’deki 32. maçında 11. galibiyetini elde etti.

Spor 11.04.2021, 18:31
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Sivasspor ligdeki 11. galibiyetini aldı

Konyaspor karşısında 3-1 kazanarak puanını 47’ye yükselten DG Sivasspor, Süper Lig’deki 32. maçında 11. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Konyaspor maçıyla birlikte Süper Lig’de 32. karşılaşmasını oynadı. Sahadan 3-1 galip ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 11. galibiyetini hanesine yazdırdı. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 14 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Sivasspor, ligin 2. haftasında BB Erzurumspor’u 2-0, ligin 5. haftasında Kayserispor’u 3-1, ligin 13. haftasında Konyaspor’u 1-0, 14. haftada Gençlerbirliği’ni 3-1, 18. haftada da Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup ederek ligin ilk yarısını 5 galibiyetle tamamlamıştı. 24. haftada Ankaragücü’nü 4-1 yenen Sivasspor, 26. haftada ise Kayserispor’u 2-0 yenmişti. 30. haftada ise Karagümrük’ü 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, 31. haftada da Göztepe’yi 5-3 yenmişti. Kırmızı-beyazlılar 33. haftada da Antalyaspor’u 4-2 mağlup etmişti. Sivasspor, Konya karşısında 3-1 kazanarak bu sezon 11. galibiyetine imza attı ve puanını 47’ye yükseltti.
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