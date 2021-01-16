Sivasspor, ligde 8. beraberliğini aldı

Medipol Başakşehir ile Süper Lig’de 18. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 8. beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Başakşehir maçıyla birlikte Süper Lig’de 18. maçına çıktı. Sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 8. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 5 galibiyet, 5 yenilgi aldı. Sivasspor, ligin üçüncü haftasında MKE Ankaragücü ile 0-0, yedinci haftasında Hatayspor ile 1-1, dokuzuncu haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1, on birinci haftada Trabzonspor ile 1-1, on ikinci haftada Antalyaspor ile de 1-1, on altıncı haftada Denizlispor ile 2-2 ve on yedinci haftada da Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 18 mücadelede 20 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.