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Sivasspor, ligde 3. yenilgisini aldı
Beşiktaş ile Süper Lig’de 8. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 3. mağlubiyetini elde etti.
Spor 02.10.2021, 21:25
Beşiktaş ile Süper Lig’de 8. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 3. mağlubiyetini elde etti.
Sivasspor, Beşiktaş mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 8. maçını oynadı. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 3. yenilgisini elde etti. Yiğidolar, ligin ilk haftasında Konyaspor’a 1-0 ve ikinci haftada Trabzonspor’a 2-1 yenilmişti.
Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 8 mücadelede 11 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.