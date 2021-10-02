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Sivasspor, ligde 3. yenilgisini aldı

Beşiktaş ile Süper Lig’de 8. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 3. mağlubiyetini elde etti.

Spor 02.10.2021, 21:25
Sivasspor, ligde 3. yenilgisini aldı

Beşiktaş ile Süper Lig’de 8. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 3. mağlubiyetini elde etti.

Sivasspor, Beşiktaş mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 8. maçını oynadı. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 3. yenilgisini elde etti. Yiğidolar, ligin ilk haftasında Konyaspor’a 1-0 ve ikinci haftada Trabzonspor’a 2-1 yenilmişti.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 8 mücadelede 11 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.

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