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Sivasspor ligde 2. kez kazandı
Giresun müsabakasını 3-0 kazanan Sivasspor, bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti.
Spor 17.10.2022, 21:55
Giresun müsabakasını 3-0 kazanan Sivasspor, bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti.
Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Giresunspor’u konuk etti. Sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde ikinci kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.
Sivasspor, ligin 9. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-0 yenmişti.
Kırmızı-beyazlı takım, gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.