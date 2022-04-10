Son Dakika
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde karşılaştığı Sopron Basket’e 60-55’lik skorla mağlup olarak ikinci oldu.
Sivasspor, ligde 11. yenilgisini aldı
Medipol Başakşehir ile Spor Toto Süper Lig’de 32. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 11. mağlubiyetini elde etti.
Spor 10.04.2022, 18:13
Medipol Başakşehir ile Spor Toto Süper Lig’de 32. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 11. mağlubiyetini elde etti.
Sivasspor, Başakşehir mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 32. maçını oynadı. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 11. yenilgisini elde etti. Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk haftasında Konyaspor’a 1-0, 2. haftada Trabzonspor ’a 2-1, 8. haftada Beşiktaş’a 2-1, 13. haftada Başakşehir’e 2-1, 19. haftada Kayserispor’a 3-0, 22. haftada Göztepe’ye 2-1, 24. haftada Gaziantep FK’ya 5-1, 26. haftada Karagümrük’e 1-0, 27. haftada Beşiktaş’a 3-2 ve 28. haftada Antalyaspor’a 1-0 yenilmişti.