Sivasspor ligde 10. kez kazandı

Antalya karşısında 4-2 kazanarak puanını 44’e yükselten DG Sivasspor, Süper Lig’deki 31. maçında 10. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Antalyaspor maçıyla birlikte Süper Lig’de 31. karşılaşmasını oynadı. Sahadan 4-2 galip ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 10. galibiyetini hanesine yazdırdı. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 14 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Yiğidolar, ligin 2. haftasında BB Erzurumspor’u 2-0, ligin 5. haftasında Kayserispor’u 3-1, ligin 13. haftasında Konyaspor’u 1-0, 14. haftada Gençlerbirliği’ni 3-1, 18. haftada da Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup ederek ligin ilk yarısını 5 galibiyetle tamamlamıştı. 24. haftada Ankaragücü’nü 4-1 yenen Sivasspor, 26. haftada ise Kayserispor’u 2-0 yenmişti. 30. haftada ise Karagümrük’ü 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, 31. haftada da Göztepe’yi 5-3 yenmişti. Sivasspor, Antalya karşısında 4-2 kazanarak bu sezon 10. galibiyetine imza attı ve puanını 44’e yükseltti.