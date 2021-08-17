banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
En başarılı belediye başkanı açık ara Mansur Yavaş oldu
En başarılı belediye başkanı açık ara Mansur Yavaş oldu
Cengiz İnşaat'tan AFAD'a 5 Milyon Dolarlık bağış
Cengiz İnşaat'tan AFAD'a 5 Milyon Dolarlık bağış
Haiti'yi depremden sonra tropik fırtına vurdu...
Haiti'yi depremden sonra tropik fırtına vurdu...
Afganistan'da 4 kadın Taliban'ı protesto etti
Afganistan'da 4 kadın Taliban'ı protesto etti

Sivasspor-Kopenhag maçının biletleri satışa çıktı

DG Sivasspor’un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-Off turu ilk maçında Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Spor 17.08.2021, 16:38
Sivasspor-Kopenhag maçının biletleri satışa çıktı

DG Sivasspor’un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-Off turu ilk maçında Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sivasspor’un, 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de Kopenhag ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşma için kağıt bilet satışı yapılacağı ve Passolig kağıt zorunluluğu olmayacağı açıklandı. Biletlerin, Buruciye Medresesi bahçesinde ve Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu güney kale arkasında bulunan Passolig noktasından satılacağı da belirtildi.

Bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi:

"1. Kategori 70 TL, 2. Kategori 50 TL, 3. Kategori 25 TL, Kadın Tribün 40 TL"
Yorumlar (0)
31°
açık