Sivasspor, Kopenhag'a konuk olacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Sivasspor, yarın Kopenhag'a konuk olacak. Parken Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini 2 farkla yenip bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.

Sivasspor'da 3 eksik

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 3 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye, Pedro Henrique ve sağlık sorunları bulunan Goutas, Kopenhag karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

Avrupa'daki 20. karşılaşma

Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Kopenhag mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 20. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 19 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 21 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 33 gole engel olamadı.