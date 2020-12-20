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Sivasspor, Konya’ya geldi
DG Sivasspor, Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya’ya ulaştı.
Spor 20.12.2020, 17:26
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DG Sivasspor, Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya’ya ulaştı.
Süper Lig’in 13. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün öğlen kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından, Sivas’tan ayrılarak özel uçakla Konya Havalimanı’na iniş yaptı.
Kırmızı-beyazlı ekip kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.Konyaspor ile Sivasspor, yarın saat 19.00’da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Fırat Aydınus görev yapacak.
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