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Sivasspor-Konyaspor maçının VAR’ı Mustafa Öğretmenoğlu

DG Sivasspor’un bugün sahasında oynayacağı Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

Spor 16.08.2021, 15:58
Sivasspor-Konyaspor maçının VAR’ı Mustafa Öğretmenoğlu

DG Sivasspor’un bugün sahasında oynayacağı Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

Süper Lig’in 1. haftasında Sivasspor, Konyaspor’u konuk edecek. Saat 19.15’de başlayacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus’un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Mustafa Öğretmenoğlu oturacak. Öğretmenoğlu’na, AVAR olarak Ömer Tolga Güldibi eşlik edecek.
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