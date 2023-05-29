Sivasspor - Konyaspor maçını Bahattin Şimşek yönetecek

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında oynanacak Sivasspor-Konyaspor maçında hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında yarın Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’da başlayacak olan Sivasspor - Konyaspor maçının hakemleri açıklandı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek’in yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak.