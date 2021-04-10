banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Galatasaray büyük yara aldı
Galatasaray büyük yara aldı
Paylaşım rekorları kırıyor: !Ramazan Geldi Ramazan!
Paylaşım rekorları kırıyor: !Ramazan Geldi Ramazan!
790 Euro'ya aşı turu, turizm mi sahtekarlık mı?
790 Euro'ya aşı turu, turizm mi sahtekarlık mı?
Yerli aşıda önemli gelişme
Yerli aşıda önemli gelişme

Sivasspor, Konyaspor maçına hazır

Süper Lig’in 34. haftasında yarın İH Konyaspor’u konuk edecek DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor 10.04.2021, 19:47
2
Sivasspor, Konyaspor maçına hazır

Süper Lig’in 34. haftasında yarın İH Konyaspor’u konuk edecek DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor ile Konyaspor yarın saat 13.30’da Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük görev yapacak.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
açık