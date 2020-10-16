banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Miras Vasiyeti Açıklandı...
Miras Vasiyeti Açıklandı...
Fazıl Say'dan, Serenad Bağcan'lı yeni albüm: 'Yeni Şarkılar'
Fazıl Say'dan, Serenad Bağcan'lı yeni albüm: 'Yeni Şarkılar'
Yeşil çay kanser önleyici moleküllere sahip olabilir
Yeşil çay kanser önleyici moleküllere sahip olabilir
Visca, Trabzonspor maçlarını seviyor
Visca, Trabzonspor maçlarını seviyor

Sivasspor, Kayserispor maçına hazır

SÜPER LİG 2020-2021 SEZONU’NUN 5. HAFTA MAÇINDA YARIN DEPLASMANDA KAYSERİSPOR'A KONUK OLACAK DG SİVASSPOR, BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

Spor 16.10.2020, 13:08
2
Sivasspor, Kayserispor maçına hazır

Süper Lig’in 5. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor’a konuk olacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar ile şut çalışması yaptı.

Sivasspor, gün içinde Kayseri’ye hareket edecek ve kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
açık
Namaz Vakti 16 Ekim 2020
İmsak 05:45
Güneş 07:10
Öğle 12:55
İkindi 15:58
Akşam 18:30
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2