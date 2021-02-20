Sivasspor, Kayserispor hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’in 26. haftasında yarın Kayserispor’u konuk edecek DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Kayserispor, yarın saat 16.00’da Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan görev yapacak.