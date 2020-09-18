Sivasspor, Kayode'yi kadrosuna kattı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun başarılı ekiplerinden Sivasspor, son olarak ligimizde Gaziantep FK forması giyen Olarenwaju Kayode'yi kadrosuna kattı. Sivasspor, Kayode'yi Shakhtar Donetsk'ten 1 yıllığına kiraladı.

Geçtiğimiz sezon Gaziantep formasıyla çıktığı 27 maçta 10 gol, 6 asistlik performans sergileyen Kayode, bugün Sivas'a gelerek Sivasspor Başkanvekili Erdal Sarılar'ın da katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

8 Mayıs 1993’te Nijerya’nın Ibadan şehrinde dünyaya gelen Tobi Olarenwaju Ayobami Kayode, ülkesinin Marvellous takımında futbola başladı. Ardından Fildişi Sahili ekibi ASEC Mimosas’a transfer olan Kayode sırasıyla; AFAD Djekanou, Luzern, Heartland, Maccabi Netanya, Austria Wien, Manchester City, Girona ve Shakhtar Donetsk forması giydi. Kayode, geçtiğimiz sezon ise ligimizde Gaziantep FK forması giydi.