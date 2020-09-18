Sivasspor, Kayode'yi kadrosuna kattı
Yeni sezon adına transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Gaziantep FK forması giyen başarılı forvet Olarenwaju Kayode'yi bonservisini elinde bulunduran Shakhtar Donetsk'ten kiraladı.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun başarılı ekiplerinden Sivasspor, son olarak ligimizde Gaziantep FK forması giyen Olarenwaju Kayode'yi kadrosuna kattı. Sivasspor, Kayode'yi Shakhtar Donetsk'ten 1 yıllığına kiraladı.
Geçtiğimiz sezon Gaziantep formasıyla çıktığı 27 maçta 10 gol, 6 asistlik performans sergileyen Kayode, bugün Sivas'a gelerek Sivasspor Başkanvekili Erdal Sarılar'ın da katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.
8 Mayıs 1993’te Nijerya’nın Ibadan şehrinde dünyaya gelen Tobi Olarenwaju Ayobami Kayode, ülkesinin Marvellous takımında futbola başladı. Ardından Fildişi Sahili ekibi ASEC Mimosas’a transfer olan Kayode sırasıyla; AFAD Djekanou, Luzern, Heartland, Maccabi Netanya, Austria Wien, Manchester City, Girona ve Shakhtar Donetsk forması giydi. Kayode, geçtiğimiz sezon ise ligimizde Gaziantep FK forması giydi.
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