Sivasspor, Karlo Lulic’e kancayı taktı

DG Sivasspor, Hırvat orta saha Karlo Lulic ile temasa geçti.

UEFA Avrupa Ligi’nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor transferde düğmeye bastı. Kırmızı-beyazlılar, Hırvat Karlo Lulic’i kadrosuna katmak istiyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın da istediği 28 yaşındaki futbolcunun kırmızı-beyazlı kulüpten gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İtalya basını da Sivasspor’un İtalya ekibi Frosinone’de forma giyen Karlo Lulic ile ilgilendiğini yazdı.