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Sivasspor-Karagümrük maçının biletleri satışta
DG Sivasspor’un Süper Lig’de sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Spor 22.09.2021, 12:19
DG Sivasspor’un Süper Lig’de sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Süper Lig’in 7. hafta maçında Sivasspor ile Fatih Karagümrük arasında 25 Eylül Cumartesi günü saat 13.30’da oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt Tribün: 70 TL
Maraton Tribün: 50 TL
Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 25 TL