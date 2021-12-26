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Sivasspor kafilesi Kayseri’ye gitti
Spor Toto Süper Lig’de Y. Kayserispor ile karşılaşacak DG Sivasspor, karayolu ile Kayseri’ye gitti.
Spor 26.12.2021, 14:00
Spor Toto Süper Lig’de Y. Kayserispor ile karşılaşacak DG Sivasspor, karayolu ile Kayseri’ye gitti.
Spor Toto Süper Lig’in 19. hafta maçında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, 21 kişilik kafileyle kulüp tesislerinden ayrılarak Kayseri’ye gitti.
Kayserispor ile Sivasspor yarın saat 20.00’de Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.