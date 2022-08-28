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Sivasspor kafilesi İstanbul’da
Spor Toto Süper Lig’in 4. hafta maçında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak DG Sivasspor, İstanbul’a ulaştı.
Spor 28.08.2022, 15:33
Spor Toto Süper Lig’in 4. hafta maçında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak DG Sivasspor, İstanbul’a ulaştı.
Sivasspor, Beşiktaş ile oynayacağı mücadele için 23 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan kalkan uçakla İstanbul’a geldi. Kırmızı-beyazlılar bugün saat 17.00’de Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Beşiktaş ile Sivasspor yarın saat 21.45’te Vodafone Park’ta karşılaşacak. Mücadelede hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.
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