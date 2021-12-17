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Sivasspor kafilesi İstanbul’a ulaştı
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak DG Sivasspor, havayoluyla İstanbul’a ulaştı.
Spor 17.12.2021, 16:00
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak DG Sivasspor, havayoluyla İstanbul’a ulaştı.
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek olan Sivasspor, 21 kişilik kafileyle İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.
Sivasspor kafilesinde şu sporcular yer alıyor:
"Ali Şaşal Vural, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Leke James, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Muhammed Emin Ergin, Mustapha Yatabare, Okechukwu Azubuike, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Pedro Henrique, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal."