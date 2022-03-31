Sivasspor kafilesi Giresun’a gitti

Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, Giresun’a gitti.

Spor Toto Süper Lig’in 31. hafta maçında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadele için bugün Sivas’tan ayrılarak 21 kişilik kafileyle Giresun’a hareket etti.

Yiğidolar yarın saat 11.00’de Giresun’da yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Giresunspor ile Sivasspor 2 Nisan Cumartesi günü saat 13.30’da Çotanak Spor Kompleksi’nde karşılaşacak.