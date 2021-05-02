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Sivasspor kafilesi Gaziantep’e ulaştı
Süper Lig’in 39. haftasında Gaziantep FK’ya konuk olacak DG Sivasspor, Gaziantep’e ulaştı.
Spor 02.05.2021, 18:12
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Süper Lig’in 39. haftasında Gaziantep FK’ya konuk olacak DG Sivasspor, Gaziantep’e ulaştı.
Süper Lig’in 39. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak Sivasspor, Gaziantep’e gitti. Kırmızı-beyazlılar, Gaziantep Havalimanı’ndan kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.
Gaziantep FK ile Sivasspor yarın saat 20.30’da Kalyon Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.
Yiğidolar’ın kafilesinde şu sporcular yer aldı:"Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Caner Osmanpaşa, Casimir Ninga, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Mamadou Samassa, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Olarenwaju Kayode, Robin Yalçın, Samba Camara, Tyler Boyd, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal."