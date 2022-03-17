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Sivasspor Kadın Takımı galibiyete inanıyor

Kadınlar Süper Ligi B Grubu 15. hafta maçında deplasmanda Adana İdmanyurduspor ile karşılaşacak olan Sivasspor Kadın Futbol Takımı’nda futbolcular, 3 puana odaklandı.

Spor 17.03.2022, 11:54
Sivasspor Kadın Takımı galibiyete inanıyor

Kadınlar Süper Ligi B Grubu 15. hafta maçında deplasmanda Adana İdmanyurduspor ile karşılaşacak olan Sivasspor Kadın Futbol Takımı’nda futbolcular, 3 puana odaklandı.

Kadınlar Süper Ligi B Grubu’nda mücadele eden Sivasspor, ligin 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adana İdmanyurduspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesi futbolculardan Büşra Yılmaz, Esra Güzlük ve Tuğba Doğan, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu.

Büşra Yılmaz: "Puan ve puanlarla dönmek istiyoruz"

Büşra Yılmaz, maça galibiyet puan yada puanlar almak için çıkacaklarını söyleyerek, "Adana maçı hava şartları nedeniyle ertelenmiş bir maç. Biz de bu arayı iyi değerlendirdik. Çalışmalarımız hala devam ediyor. Puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Gerçekten çok güçlü bir rakip. İnşallah üç puanı alacağız. Öncelikle başkanımız ve yönetim kuruluna çok teşekkür etmek istiyorum. Her koşulda bizi desteklediler. Altyapı hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Sivasspor’daki hedefim ise verilen emeği karşılıksız bırakmayıp, elimden geleni yapmak. Hedeflediğimiz gibi ligde kalmak istiyoruz. Atama bekleyen bir öğretmen adayıyım. Aynı zamanda kadın futboluna verilen değeri görüyorum ve kadın antrenör olarak bu işin içinde olmak istiyorum. Teknik ekipte olmak istiyorum" dedi.

Esra Güzlük: "İyi mücadele eden bir takımız"

Adana İdmanyurduspor’un güçlü bir rakip olduğunu ancak bunun üstesinden gelebileceklerini belirten Esra Güzlük ise, "Biz de iyi mücadele eden bir takımız. Adana’dan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Allah izin verirse inşallah da üç puanla birlikte Sivas’a döneriz. Bu sene bazı talihsizlikler yaşadık. Bazen iyi olduk, kötü olduk. Yeni gelen transferler içinde Caroline bazı sakatlıklar yaşadı. Bu biraz da bizi motive olarak da etkiledi ama biz bu bir hafta arada kendimizi motive ettik, iyi hazırlandık. Hedeflerimde de iki, üç yıl daha böyle futbolla devam edeceğim. Sonrasında da kadın antrenör olarak devam etmek istiyorum. Teknik heyet ile birlikte hayırlısı olsun inşallah hakkımızda. Bu arada da başkanımıza ve yönetime çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizim yanımızda oldular. Yensek de yenilsek de her zaman bizi desteklediler, onlara çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Tuğba Doğan: "Sivasspor armasını taşımak büyük bir onur"

Tuğba Doğan ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Öncelikle bu bir haftalık bir boş zaman sürecimiz vardı. Bu süreci çok iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Bu hafta sonu Adana’da cumartesi günü bir maçımız var. Çok sıkı bir şekilde antrenman yaptık ve bunu çok iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Zaten içerde oynadığımız Galatasaray maçından sonra birlik ve beraberliğimiz kesinlikle çok daha iyi yerine geldi. Bunda da emeği olan altyapı hocalarımız sağ olsun, Mecnun Otyakmaz başkanımız sağ olsun teşekkür ediyorum. Kesinlikle takım içindeki arkadaşlarım, hocalarım, antrenörlerim bu şekilde birlik, beraberlik sağlayarak bu haftayı çok güzel bir antrenmanla sıkılaştırdık ve Adana maçında galibiyetle döneceğimizi düşünüyorum. Sivas’ta ben yaklaşık 7 yıldır futbol oynuyorum. Daha öncesinde Gazi Lisesi Spor Kulübü olarak devam etmiştik. 2. Lig’deydik. Bu sene Sivasspor bünyesi altına geçtik ve ilk sezonumuzu geçiriyoruz. Süper Lig olarak çok güzel bir kariyerimiz oluştu. Sonuçta ilk defa bir Süper Lig aşamasında bir yolculuğumuz oldu. O yüzden bu aşamaya yükselmekte benim için çok büyük bir onur. Özellikle bu Sivasspor armasını taşımak büyük bir onur gerçekten. Onun dışında yurt dışına transfer olmak veya Süper Lig kariyerimde gidebildiğim kadar en üst seviyeye gitmek istiyorum.”

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