Sivasspor Kadın Futbol Takımı’na Brezilyalı transfer!

Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Brezilyalı orta saha Maria Caroline Manoel Shimoguiri’yi kadrosuna kattı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubunda mücadele eden Sivasspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yiğidolar bu kapsamda Brezilyalı orta saha oyuncusu Maria Caroline’yi resmen renklerine bağladı.

23 yaşındaki oyuncu bugün kırmızı-beyazlı takım ile sözleşme imzaladı. Maria’nın yarın oynanacak olan Dudulluspor maçının kadrosunda yer alacağı da öğrenildi.