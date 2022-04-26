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Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Kayserispor maçına iddialı hazırlanıyor
Kadınlar Süper Ligi B Grubu’nda mücadele eden Sivasspor, ligin 20. haftasında sahasında karşılaşacağı Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına başladı.
Spor 26.04.2022, 19:32
Kadınlar Süper Ligi B Grubu’nda mücadele eden Sivasspor, ligin 20. haftasında sahasında karşılaşacağı Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına başladı.
Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde Teknik Direktör Nevzat Ercanlı ve yardımcıları nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. İdman koşu ile başladı, daha sonra ısınma hareketleri yapan kırmızı-beyazlılar, topla beraber istasyon çalışması ile idmanını sürdürdü. Antrenman yarım sahada çift kale maçla sona erdi.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.