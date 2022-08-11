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Sivasspor, Kader Keita kadrosuna katacak

Sivasspor, bir aydır takımla idmanlara çıkan 21 yaşındaki Fildişi Sahilli defansif orta saha oyuncusu Kader Keita ile 5 yıllık sözleşme imzalamaya karar verdi.

Spor 11.08.2022, 10:32
Sivasspor, Kader Keita kadrosuna katacak

Sivasspor, bir aydır takımla idmanlara çıkan 21 yaşındaki Fildişi Sahilli defansif orta saha oyuncusu Kader Keita ile 5 yıllık sözleşme imzalamaya karar verdi.

Sivasspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Yiğidolar, takımla idmanlara çıkan orta saha oyuncusu Kader Keita’yı resmen kadrosuna katacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay’dan olumlu rapor alan Kader Keita, daha önce KVC Westerlo ve FC Sion takımlarında forma giymişti.

Transferle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

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