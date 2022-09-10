Sivasspor, İstanbulspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig’de İstanbulspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun 6. hafta maçında sahasında İstanbulspor’u konuk olacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile İstanbulspor yarın saat 17.00’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Hüseyin Göçek görev yapacak.