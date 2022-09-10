Sivasspor, İstanbulspor maçına hazır
Spor Toto Süper Lig’de İstanbulspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig’de İstanbulspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun 6. hafta maçında sahasında İstanbulspor’u konuk olacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sivasspor ile İstanbulspor yarın saat 17.00’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Hüseyin Göçek görev yapacak.
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|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
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|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Alanyaspor
|6
|8
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|5
|6
|11. Antalyaspor
|5
|6
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|5
|6
|13. Kasımpaşa
|5
|6
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
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|1
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|5
|1
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|5
|1
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|O
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|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Boluspor
|5
|10
|3. Bandırmaspor
|3
|9
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|4
|7
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|4
|7
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|7
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|4
|6
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|3
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|3
|5
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|4
|5
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|4
|5
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Girona
|5
|7
|10. Rayo Vallecano
|5
|7
|11. Real Sociedad
|4
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|4
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|5
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0