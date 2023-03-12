Sivasspor, İstanbulspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig’de İstanbulspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı.

İstanbulspor ile Sivasspor yarın saat 20.00’de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapacak.