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Sivasspor, İstanbulspor maçına hazır
Spor Toto Süper Lig’de İstanbulspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.
Spor 12.03.2023, 18:28
Spor Toto Süper Lig’de İstanbulspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı.
İstanbulspor ile Sivasspor yarın saat 20.00’de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapacak.