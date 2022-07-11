banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bursalı çiftçinin hasat bayramı
Bursalı çiftçinin hasat bayramı
Hıncal Uluç entübe edildi
Hıncal Uluç entübe edildi
Sinan Kurumuş resmen Sakaryaspor’da
Sinan Kurumuş resmen Sakaryaspor’da
Bosna Hersek’te Barış Yürüyüşü sona erdi
Bosna Hersek’te Barış Yürüyüşü sona erdi

Sivasspor, ilk etap kampını hazırlık maçıyla tamamladı

Sivasspor, Avrupa Kupası ve sezon maçları için sürdürdüğü ilk etap kampını Neftçi Bakü takımıyla oynadığı hazırlık maçıyla tamamladı.

Spor 11.07.2022, 13:54
Sivasspor, ilk etap kampını hazırlık maçıyla tamamladı

Sivasspor, Avrupa Kupası ve sezon maçları için sürdürdüğü ilk etap kampını Neftçi Bakü takımıyla oynadığı hazırlık maçıyla tamamladı.

Süper Lig ekibi Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları ve Avrupa Kupası maçları için Bolu’da girdiği ilk etap kampının son gününde Neftçi Bakü takımıyla hazırlık maçı yaptı. Karşılaşmayı Sivasspor 18’inci dakikada Isaac Cofie’nin golüyle 1-0 galip tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Bolu’nun Gerede ilçesinde ilk etap kampını tamamlayan Sivasspor, akşam saatlerinde otelden ayrılarak 16 Temmuz tarihinde ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya’ya gidecek.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu