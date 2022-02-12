Sivasspor ile Yeni Malatyaspor 10. randevuda

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında sahasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor ile 10. kez rakip olacak.

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 10. defa karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 9 maçın 5’inden Sivasspor, 2’sinden de Yeni Malatyaspor galibiyetle ayrılırken, 2 maç da beraberlikle sona erdi. Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 24 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor 9 maçta rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gol gördü.

Sivasspor ve Malatyaspor son olarak bu sezonun ilk yarısında Malatya’da karşılaşmış, maç 1-0 Sivasspor’un üstünlüğü ile sona ermişti.

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasında Süper Lig’de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

2017-2018 Sezonu

Sivasspor-Yeni Malatyaspor: 2-0

Yeni Malatyaspor-Sivasspor: 1-0

2018-2019 Sezonu

Yeni Malatyaspor-Sivasspor: 4-4

Sivasspor-Yeni Malatyaspor: 2-0

2019-2020 Sezonu

Yeni Malatyaspor-Sivasspor: 1-3

Sivasspor-Yeni Malatyaspor: 0-1

2020-2021 Sezonu

Yeni Malatyaspor-Sivasspor: 2-2

Sivasspor-Yeni Malatyaspor: 1-0

2021-2022 Sezonu

Yeni Malatyaspor-Sivasspor: 0-1