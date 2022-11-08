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Sivasspor ile Ümraniyespor maçının biletleri satışta
DG Sivasspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçının biletleri satışa çıktı.
Spor 08.11.2022, 16:05
DG Sivasspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçının biletleri satışa çıktı.
Sivasspor ile Ümraniyespor 12 Kasım Cumartesi günü saat 14.30’da karşı karşıya gelecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak maçın biletleri ise satışa çıktı.
Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:
VIP Alt (1. Kategori): 100 TL
Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL
Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL
Güney Alt (3. Kategori): 30 TL
Güney Üst (3. Kategori): 30 TL
Misafir Tribün: 39 TL