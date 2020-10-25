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Sivasspor ile Rizespor 17. randevuda

SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA KARŞILAŞACAK OLAN DG SİVASSPOR İLE ÇAYKUR RİZESPOR, BİRBİRLERİNE 17. KEZ RAKİP OLACAK.

Spor 25.10.2020, 10:23
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Sivasspor ile Rizespor 17. randevuda

Süper Lig’in 6. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Çaykur Rizespor, 17. kez rakip olacak.

Sivasspor ve Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 6. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 17. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 16 lig maçının 4’ünü Sivasspor, 5´ini de Rizespor kazandı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Geride kalan 16 karşılaşmada Sivasspor 16, Rizespor ise 15 kez fileleri havalandırdı.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda yarın oynanacak olan mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Sivasspor’da 4 eksik!

Sivasspor’un Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç öncesinde 4 eksik oyuncu bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Erdoğan Yeşilyurt, Marcelo Goiano ve hasta olan Casimir Ninga Çaykur Rizespor karşısında görev yapamayacak.

Yiğidolar’ın 487. randevusu

Sivasspor Süper Lig´de 487. maçına çıkıyor. Sivas ekibi, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Süper Lig ve Süper Final Avrupa Ligi Grubu’nda bugüne kadar 486 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, Süper Lig’de 182 galibiyet, 128 beraberlik ve 176 mağlubiyet aldı. 670 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 675 golü de kalesinde gördü. Sivasspor ligde toplam 674 puan topladı.

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