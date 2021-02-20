Sivasspor ile Kayserispor 28. randevuda

Süper Lig’in 26. haftasında karşılaşacak olan Sivasspor ile Kayserispor, 28. kez birbirlerine rakip olacak.

Sivasspor ile Kayserispor, Süper Lig’in 26. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 28. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 27 karşılaşmanın 8’inden Sivasspor, 9’undan Kayserispor galip ayrılırken, 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Kırmızı beyazlı ekip, rakip fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde ise 44 gol gördü.

Ligin ilk yarısında oynanan maç 3-1 Sivasspor’un galibiyeti ile sona ermişti.

Sivasspor’da 3 eksik

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 3 eksik futbolcu var. Sakatlıkları bulunan Serhiy Rybalka, Aaron Appindangoye ve Ziya Erdal, Kayserispor karşısında takımını yalnız bırakacak.

Yiğidolar’da 2 futbolcu kart sınırında

Sivasspor’da 2 futbolcu, Kayserispor mücadelesi öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar’da 3’er sarı kartı olan Mustapha Yatabare ve Uğur Çiftçi, Kayseri karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.