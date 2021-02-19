Sivasspor ile Kayseripor 28. randevuda

Sivasspor ile Hes Kablo Kayserispor Süper Lig tarihinde 28. kez karşılaşacak. Bugüne kadar 27 kez Süper Lig’de, 4 kez TFF 1. Lig’de, 2 kez 2. Lig’de, 2 kez 3. Lig’de ve 5 kez de Türkiye Kupası’nda olmak üzere 40 kez resmi müsabakalarda karşı karşıya geldi.

28. randevu Sivas’ta

Sivasspor ile Hes Kablo Kayserispor Süper Lig serüveninde 27 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 9 kez, Sivasspor ise 8 kez kazandı. 10 maç da berabere bitti. Kayserispor bu maçlarda 44 gol atarken kalesinde ise 35 gol gördü. Ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan karşılamayı Sivasspor 3-1’lık sonuçla kazandı.

En gollü maçlar

Hes Kablo Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan 27 Süper Lig maçında 79 gol atıldı. İki takım arasındaki en gollü maç 2011-2012 sezonunda Kayseri’de oynandı. Kayserispor o gün sahadan 6-2 galip ayrılmıştı. Ayrıca 2012-2013 sezonunda Sivas’ta oynanan maçı ev sahibi ekip 4-2 kazanmıştı. Yine 2009-2010 sezonunda Sivas’ta oynanan müsabakayı Kayserispor 2-4 kazanırken 2005-2006 sezonunda Sivas’taki maçı Kayserispor 0-5’lik skorla kazanan taraf olmuştu.

İşte iki takım arasındaki Süper Lig maçları:

2021/2021 Kayserispor-Sivasspor 1-3

2019/2020 Sivasspor-Kayserispor 0-2

2019/2020 Kayserispor-Sivasspor 1-4

2018/2019 Sivasspor-Kayserispor 1-3

2018/2019 Kayserispor-Sivasspor 2-0

2017/2018 Kayserispor-Sivasspor 1-1

2017/2018 Sivasspor-Kayserispor 0-2

2015/2016 Kayserispor-Sivasspor 1-1

2015/2016 Sivasspor-Kayserispor 0-0

2013/2014 Sivasspor-Kayserispor 3-0

2013/2014 Kayserispor-Sivasspor 1-0

2012/2013 Kayserispor-Sivasspor 1-1

2012/2013 Sivasspor-Kayserispor 4-2

2011/2012 Sivasspor-Kayserispor 1-1

2011/2012 Kayserispor-Sivasspor 6-2

2010/2011 Sivasspor-Kayserispor 1-0

2010/2011 Kayserispor-Sivasspor 4-1

2009/2010 Kayserispor-Sivasspor 2-2

2009/2010 Sivasspor-Kayserispor 2-4

2008/2009 Kayserispor-Sivasspor 0-0

2008/2009 Sivasspor-Kayserispor 0-0

2007/2008 Kayserispor-Sivasspor 0-1

2007/2008 Sivasspor-Kayserispor 1-0

2006/2007 Sivasspor-Kayserispor 3-2

2006/2007 Kayserispor-Sivasspor 1-1

2005/2006 Sivasspor-Kayserispor 0-5

2005/2006 Kayserispor-Sivasspor 2-2

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Demir Grup Sivasspor -Hes Kablo Kayserispor- maçında Ali Şansalan’ı görevlendirdi. Şansalan’ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Metin yapacak. Maçın 4. hakemi Oğuzhan Çadır olacak. İki takım arasında alt liglerde ve kupada oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

TFF 1.Lig

2003/2004 Kayserispor-Sivasspor 6-4

2003/2004 Sivasspor-Kayserispor 2-1

2001/2002 Kayserispor-Sivasspor 0-3

2001/2002 Sivasspor-Kayserispor 1-0

TFF 2.Lig

1967/1968 Sivasspor-Kayserispor 0-0

1967/1968 Kayserispor-Sivasspor 0-0

TFF 3.Lig

1990/1991 Kayserispor-Sivasspor 2-0

1990/1991 Sivasspor-Kayserispor 0-1

Türkiye Kupası

2014/2015 Sivasspor-Kayserispor 1-1

2014/2015 Kayserispor-Sivasspor 1-1

2004/2005 Sivasspor-Kayserispor 0-1

1973/1974 Kayserispor-Sivasspor 2-1

1973/1974 Sivasspor-Kayserispor 1-1