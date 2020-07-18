Sivasspor ile Gençlerbirliği 26. randevuda
SÜPER LİG’İN 33. HAFTA MAÇINDA SİVASSPOR İLE GENÇLERBİRLİĞİ BİRBİRLERİNE KARŞI 26. KEZ RAKİP OLACAK. SİVAS YENİ 4 EYLÜL STADYUMU’NDA YARIN SAAT 21.00’DA OYNANACAK MAÇI HAKEM ÜMİT ÖZTÜRK YÖNETECEK.
Süper Lig’in 33. hafta maçında Sivasspor ile Gençlerbirliği birbirlerine karşı 26. kez rakip olacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda yarın saat 21.00’da oynanacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Sivasspor ile Gençlerbirliği Süper Lig’de yarın oynanacak olan maçla birlikte 26. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 25 maçta Sivasspor’un rakibine karşı 12 galibiyeti bulunuyor. Başkent temsilcisi ise Sivasspor’u 5 kez yendi. Taraflar 8 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Sivasspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 5 kez sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken bu skor en fazla alınan sonuç oldu.
59 kez gol atıldı
Sivasspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 59 gol kez taraftarlar gol sevinci yaşadı. Sivasspor 25 maçta rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde ise 27 gol gördü.
Appindangoye kart sınırında!
Sivasspor’un Gençlerbirliği ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar’da 3’er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev yapamayacak.
Sivas’ta 1 eksik!
Heyecan dolu karşılaşma öncesi Sivasspor’da 1 eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı olan kırmızı-beyazlıların başarılı kalecisi Mamadou Samassa, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
Sivasspor 481. maçına çıkacak
Sivasspor Süper Lig´de 481. maçına çıkıyor. Sivasspor, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Süper Lig’de bugüne kadar 480 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, Süper Lig´de 179 galibiyet, 126 beraberlik ve 175 mağlubiyet aldı. 662 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 668 golü de kalesinde gördü. Sivasspor ligde toplam 663 puan topladı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Ümraniye
|33
|44
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|36
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Wolverhampton
|36
|56
|7. Tottenham
|36
|55
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Arsenal
|36
|53
|10. Burnley
|36
|51
|11. Everton
|36
|46
|12. Southampton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. West Ham
|36
|37
|16. Brighton
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Bournemouth
|36
|31
|19. Aston Villa
|36
|31
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|86
|2. Barcelona
|37
|79
|3. Atletico Madrid
|37
|69
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Villarreal
|37
|57
|6. Real Sociedad
|37
|55
|7. Getafe
|37
|54
|8. Valencia
|37
|53
|9. Granada
|37
|53
|10. Athletic Bilbao
|37
|51
|11. Osasuna
|37
|51
|12. Levante
|37
|46
|13. Eibar
|37
|42
|14. Real Betis
|37
|41
|15. Deportivo Alaves
|37
|39
|16. Real Valladolid
|37
|39
|17. Celta de Vigo
|37
|36
|18. Leganés
|37
|35
|19. Mallorca
|37
|32
|20. Espanyol
|37
|24
|İmsak
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|Güneş
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|Öğle
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|İkindi
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|Akşam
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|Yatsı
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