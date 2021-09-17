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Sivasspor ile Gaziantep FK 5. randevuda

Süper Lig’in 5. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Gaziantep FK 5. kez birbirlerine rakip olacak.

Spor 17.09.2021, 10:35
Sivasspor ile Gaziantep FK 5. randevuda

Süper Lig’in 5. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Gaziantep FK 5. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig’in 5. haftasında Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk edecek. İki takım yarın oynanacak olan maçla birlikte 5. kez karşı karşıya gelecek. Geride maçların 2’sinden Sivasspor, 1’inden de Gaziantep FK galibiyetle ayrılırken, 1 maç da beraberlikle sona erdi. Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 12 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar 4 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

Sivasspor ve Gaziantep FK son olarak geçen sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 1-0 Sivasspor’un üstünlüğü ile sona ermişti.

Sivasspor ile Gaziantep FK arasında Süper Lig’de oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

2019-2020 Sezonu

Sivasspor - Gaziantep: 1-1

Gaziantep - Sivasspor: 5-1

2020-2021 Sezonu

Sivasspor - Gaziantep: 2-1

Gaziantep - Sivasspor: 0-1

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