Sivasspor ile Alanyaspor 10. randevuda
Süper Lig´in 34. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Alanyaspor, 10. kez birbirlerine rakip olacak.
Süper Lig´in 34. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Alanyaspor, 10. kez birbirlerine rakip olacak.
Sivasspor ile Alanyaspor, Süper Lig´in 34. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 10. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 9 Süper Lig karşılaşmasında Sivasspor 3 kez galibiyet elde ederken, Alanyaspor da sahadan 3 kez 3 puanla ayrıldı. 3 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Yiğidolar rakip fileleri 8 kez havalandırırken kalesinde ise 11 gole engel olamadı.
Sivasspor ve Alanya, son olarak bu sezonun ilk yarısında karşılaşmış, maç 1-0 Sivasspor’un galibiyeti ile sona ermişti.
Sivasspor ile Alanyaspor arasında ligde geride kalan 9 maçta alınan skorlar şöyle:
2017-2018 Sezonu
Alanyaspor-Sivasspor: 1-1
Sivasspor-Alanyaspor: 2-2
2018-2019 Sezonu
Sivasspor-Alanyaspor: 1-0
Alanyaspor-Sivasspor: 2-0
2019-2020 Sezonu
Alanyaspor-Sivasspor: 1-1
Sivasspor-Alanyaspor: 1-0
2020-2021 Sezonu
Sivasspor-Alanyaspor: 0-2
Alanyaspor-Sivasspor: 3-1
2021-2022 Sezonu
Alanyaspor-Sivasspor: 0-1