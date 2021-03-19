Sivasspor idmanına davetsiz misafir

DG Sivasspor, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Takımın antrenman yaptığı sırada sahaya giren köpek adeta idmanın maskotu oldu.

Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor’un idmanında sahaya bir köpek girdi. Koşu yapan oyuncuların arasına giren başı boş köpek renkli görüntülere sahne oldu. Bazı oyuncular köpekten korkarken, teknik heyet ve futbolcular köpeği severek bir süre oyun oynadı. Daha sonra antrenman kaldığı yerden devam etti.

Köpek ise kulüp çalışanları tarafından saha dışına çıkarıldı. Kulübün sosyal medyasından paylaşılan fotoğrafa "Antrenmanın davetsiz misafiri" notu eklendi.