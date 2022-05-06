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Sivasspor için tek yürek oldular

Sivas Belediyesi, DG Sivasspor’un 11 Mayıs’ta Alanyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşması öncesi kombine hariç tüm biletleri satın aldı. Sivasspor Tesisleri’nde bir araya gelen Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz birlik ve beraberlik mesajları vererek tüm Sivaslıları maça davet etti.

Spor 06.05.2022, 15:16
Sivasspor için tek yürek oldular

Sivas Belediyesi, DG Sivasspor’un 11 Mayıs’ta Alanyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşması öncesi kombine hariç tüm biletleri satın aldı. Sivasspor Tesisleri’nde bir araya gelen Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz birlik ve beraberlik mesajları vererek tüm Sivaslıları maça davet etti.

Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının tüm biletlerini satın alan ve taraftara ücretsiz dağıtan Sivas Belediyesi, Sivaslıların takdirini kazandı. Bu kapsamda konu ile ilgili Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde basın açıklaması yaptı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediyesi’ne bu jestinden dolayı teşekkür ederek, “Güzel bir heyecanı inşallah yaşayacağız. Hakikaten Sivasspor tarihinde birçok güzellikler yaşattı ama bu seneki Türkiye Kupası yolculuğu ayrı bir heyecan veriyor. Futbolcularımız üzerine düşeni yaptı, hoca üzerine düşeni yaptı, kulüp üzerine düşeni yaptı artık seyircilerin de üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünmekteyiz. Bununla ilgili bir mazeret ileri sürenlerin de mazeretleri ortadan kaldırılmış oldu. Bu minvalde inşallah 11 Mayıs’taki Alanyaspor maçında Sivasspor stadyumu hınca hınç olacak. 12. adam rolünü en iyi şekilde oynayacağız. Tabi burada şehrin kenetlenmesi var, bütünleşmesi var, kurumların sahip çıkması var. Bizim yıllardır uyguladığımız ve artık birçok ile de örnek olan bir proje var. Onun da anlamlanması açısından da önemsiyorum. İnşallah 8 bin daha çocuğumuzu köylerden, kırsaldan, beldelerden getirip bu maçın heyecanını yaşatacağız. Bize bu heyecanı yaşatan kulübe, Sivasspor’umuzun değerli oyuncularına, Rıza Hocam’a teşekkür ediyorum. İnşallah 11 Mayıs’ta şölen olacak. Güzel bir heyecan olacak. Sivas kenetlenecek. Buradan başarılı bir sonuç aldıktan sonra 26 Mayıs’ta da İstanbul’da Sivas’ın o gücünü inşallah sahada yansıtacağız. Belediyemizi güzel jestinden dolayı tebrik ediyorum. İnşallah bunun devamlılığının da olacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Başkan Bilgin: “Kupayı Sivas’a getireceğiz”

Sivasspor’a her zaman destek olduklarını belirterek sözlerine başlayan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de, “Sivasspor şehrimizin en önemli markalarından birisi. Şehir olarak da bizlere düşen Sivasspor’umuza her şart altında destek olmaktır. Önümüzdeki hafta Ziraat Türkiye Kupası’nda önemli bir maça çıkacak. Final yolunda ilk maçta avantaj kazandığı Alanyaspor’la ikinci maçı oynayacak. Taraftarımızdan gelen talep üzerine stadyumu doldurmak adına Sivasspor’umuzun kombine biletleri dışındaki biletlerin ücretini belediyemiz tarafından ödeyerek stadın dolması noktasında Sivasspor’a destek olalım dedik. Bu kapsamda da dün bunu açıkladık. 4 senedir devam eden Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor Projesi kapsamında bu maçta valiliğimizin organizesinde sayıyı daha da artırarak yine minik Yiğidolarımız maçta olacak. Buradaki derdimiz Sivasspor’a fidan yolunda destek olmak. Kulübümüzü iyi yöneten bir başkanımız ve yönetimi var. Şehir olarak bize düşen görev de bu iyi yönetime en azından manevi olarak katkı sağlamak, takımı böylesi önemli bir maçta yalnız bırakmamaktır. Benim tüm taraftara çağrım gerek Kasımpaşa maçında gerekse Alanya maçında takımına sahip çıkarak bu kadirşinaslığı göstermesidir. Sivasspor çok önemli bir marka ve bize düşen de bu markaya sahip çıkmaktır. Hem Kasımpaşa hem de Alanya maçında takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah İstanbul’da final maçını oynayarak kupayı Sivas’a getireceğiz. Buna şehir olarak da takım olarak da inanıyoruz. Bunu başaracak güçteyiz” diye konuştu.

Otyakmaz: “Önemli bir karşılaşma olacak”

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ise, “Cumartesi günü Kasımpaşa ile karşılaştıktan sonra belki de Sivasspor’un Türkiye kupalarındaki en önemli karşılaşması final karşılaşması için ilk maçında avantaj elde ettiğimiz Alanyaspor ile burada bir rövanş karşılaşması olacak. Bu karşılaşmayla ilgili hem hocalarımızın hem bizlerin taraftarımıza stada gelmeleri yönündeki davetlerimize hem belediye başkanlığımız hem de valiliğimiz tarafından çok önemli bir destek geldi. 4 yıldır Minik Yiğidolar Projesini devam ettiren Valimiz bu maçta sayıyı daha da artırarak yaklaşık 8 bin rakamına çekti. Böyle bir destekte bulundu. Kalan bütün biletlerimizi de belediyemiz taraftarlarımıza hediye etmek üzere aldı. Taraftarlarımız bunlara erişebilir. Ben hem Belediye Başkanımıza hem Valimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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