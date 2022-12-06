Sivasspor hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor

Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilen arada Antalya Belek’te çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor, bugün öğlen yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Kampın 11. gününde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, ardından dayanıklılık koşusu üzerinde durdu. Sivasspor son bölümde ise dar alan pas çalışması, hücum savunma çalışmaları ve yarım sahada çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.

Sivasspor akşam saat 17.00’de yapacağı günün ikinci çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.