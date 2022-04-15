Sivasspor, Hatayspor maçının taktiğini çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in 33. hafta maçında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı taktik antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, bugün öğleden sonra Hatay’a giderek kampa girecek.