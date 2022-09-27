Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında evinde Hatayspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları nezaretinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çabukluk çalışmaları gerçekleştiren Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarına devam edecek.