Sivasspor, Hatay’a gitti

DG Sivasspor, Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maç için Hatay’a gitti.

Süper Lig’in 7. hafta maçında yarın deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün sabah saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından Sivas’tan ayrılarak havayolu ile Hatay’a gitti. Kırmızı-beyazlı ekip Hatay’da kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.

Hatayspor ile Sivasspor yarın saat 20.00’de Antakya Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Yasin Kol görev yapacak.