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Sivasspor, Hakan Çinemre ile ilgileniyor

DG Sivasspor Kulübü, Adanaspor’dan ayrılması gündemde olan Hakan Çinemre ile temasa geçti. 27 yaşındaki stoper, Göztepe ve Eskişehir’de oynadı.

Spor 18.06.2021, 14:12
Sivasspor, Hakan Çinemre ile ilgileniyor

DG Sivasspor Kulübü, Adanaspor’dan ayrılması gündemde olan Hakan Çinemre ile temasa geçti. 27 yaşındaki stoper, Göztepe ve Eskişehir’de oynadı.

Süper Lig’i 5. sırada tamamlayan ve UEFA Konferans Ligi’nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor, transferde çalışmalarını sürdürüyor. Yiğidolar, TFF 1. Lig’de Adanaspor’dan ayrılmaya hazırlanan Hakan Çinemre’yi kadrosuna katmak istiyor.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın istediği oyuncular arasında yer alan Çinemre ile ilk görüşme gerçekleştirildi.

Kariyerinde 170 maça çıkan 27 yaşındaki stoper, 9 gol attı. 42 defa sarı, 5 kez de kırmızı kartla cezalandırılan genç oyuncu, 155 kez ilk 11’de görev alırken, 14 bin 192 dakika sahada kaldı.

Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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